Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид опубликовала одну из версий законопроекта о реинтеграции оккупированных районов Донбасса.

«Еще одна версия законопроекта о реинтеграции. Сейчас его будут обсуждать на так называемой «минской платформе» в парламенте», - написала она в Facebook.

Документ предусматривает легализацию минских соглашений и необходимость их выполнения, создание объединенного штаба Донецкой и Луганской областей, который будет заниматься выдачей разрешений на торговлю, а также применение Вооруженных сил в мирное время.

В документе подтверждается, что Россия осуществляет вооруженную агрессию на территории Украины и временно оккупировала ее.

Напомним, Президент Петр Порошенко намерен внести в Верховную Раду законопроект «О стратегии восстановления территориальной целостности Украины» на текущей неделе.