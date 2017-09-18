Совет Национального банка Украины принял Основные принципы денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу, которыми предполагается инфляция на конец года на уровне 6% рост реального ВВП до 3%, сообщает пресс-служба НБУ.

Совет Нацбанка отмечает, что траектория целевых показателей для годового изменения индекса потребительских цен определяет постепенный процесс снижения инфляции до уровня среднесрочной цели - она ​​была обнародована в Основных принципах денежно-кредитной политики на 2017 год и среднесрочную перспективу и остается неизменной: декабрь 2018 - 6% с допустимым диапазоном отклонений ± 2 п. п.; декабрь 2019 - 5% с допустимым диапазоном отклонений ± 1 п. п.; декабрь 2020 и далее - 5% с допустимым диапазоном отклонений ± 1 п. п.

«В то же время впервые в новейшей экономической истории Украины Совет Национального банка установил ориентировочную поквартальную траекторию прироста инфляции. Совет Национального банка подчеркивает потребность именно в постепенном снижении инфляции до среднесрочной цели 5%», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что достижение поставленных инфляционных целей будет способствовать обеспечению ожидаемых темпов роста реального ВВП, который в соответствии с прогнозными показателями правительства и Национального банка в 2018 году должен ускориться до 3%, а с 2019 года - до 4%.

Напомним, проект госбюджета-2018 предусматривает экономический рост Украины в 2018 году на уровне 3% при инфляции 7%.