Рост реального ВВП Украины за январь-июнь 2017 года составил 2,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.



Доходы госбюджета за этот период достигли 394,91 млрд грн, что составляет 53,3% годового плана и на 48,7% больше показателя за аналогичный период предыдущего года.



Более высокий уровень выполнения годового плана доходов обусловлен, в частности, зачислением в специальный фонд конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения, в сумме, которая превысила запланированный на год объем в 2,6 раза, сообщает LIGA.net.



Счетная палата сообщает также, что от приватизации госимущества поступило всего 110,8 млн грн, или 1,7% плана отчетного периода.

Напомним, по данным Государственной службы статистики Украины, рост ВВП Украины во II квартале текущего года составил 2,4% по сравнению со II кварталом 2016 года, и 0,6% по сравнению с I кварталом 2017 года.