Обвинения против замминистра внутренних дел Вадима Трояна «рассыпались», и он продолжает выполнять свои обязанности.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил на брифинге, сообщает Укринформ.

«Действительно у Трояна был проведен обыск. В рамках этого обыска предмет обыска, то есть якобы деньги, которые ему якобы передали, «меченые», найдены не были. После чего те обвинения, что были выдвинуты против него, рассыпались. Троян находится на работе, выполняет свои служебные обязанности, и надеюсь, будет их выполнять честно и достойно, как он их выполнял и ранее, когда с автоматом в руках защищал страну», - сказал Аваков.

Напомним, в Министерстве внутренних дел заявили, что информация о задержании заместителя министра внутренних дел Вадима Трояна на взятке не соответствует действительности.

Ранее некоторые СМИ сообщили, ссылаясь на собственные источники, что Трояна задержали на взятке в размере 2 млн грн.

Впоследствии Троян в Facebook опроверг информацию о своем задержании, отметив, что «процессуальные следственные действия бывают разные».

В Службе безопасности Украины заверили, что Троян не является подозреваемым лицом.