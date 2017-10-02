Сегодня, 2 октября, в центре Запорожья неизвестный совершил вооруженное нападение на главу армянской общины Запорожской области Арташеса Саргсяна. Об этом сообщили в управлении патрульной полиции Запорожья.

Нападение было совершено около 10 утра, когда Саргсян направлялся в офис.

Неизвестный несколько раз выстрелил в сторону мужчины. Сам Саргсян не пострадал, а его охранник получил тяжелое огнестрельное ранение в область живота, в данный момент телохранитель находится в реанимации Центра экстренной медицины и скорой помощи. В армянской общине данный инцидент пока не комментируют. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщает УНИАН.

Напомним, во время недавнего визита в Запорожье генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что задержаны четверо участников так называемой ОПГ «Арташи» - правоохранители подозревают, что организатором преступной группировки является Саргсян.

Задержанные подозреваются в организации и исполнении покушения на запорожского бизнесмена Евгения Анисимова, которого в СМИ называли так называемым «смотрящим» от семьи экс-президента Виктора Януковича.

Покушение было совершенно в августе 2013 года в Запорожье: автомобиль «Мерседес», за рулем которого был Анисимов, расстреляли из автоматов Калашникова. Бизнесмену удалось выжить благодаря тому, что у одного из нападавших заклинило оружие.