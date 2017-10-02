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Самолет с украинцами на борту, который разбился в Конго, перевозил боеприпасы. Они детонировали в течение нескольких часов после падения самолета.

Это усложнило спасательную операцию, сообщает УНИАН.

По уточненной информации, на борту находилось 11 человек, не выжил никто. Известно, что летчики-украинцы работали в Африке по контракту.

Напомним, в Конго 30 сентября разбился военный самолет Ан-12 с 11 членами экипажа на борту. Очевидцы утверждали, что самолет загорелся и упал почти сразу после взлета из аэропорта Нджили.

В Вооруженных силах Украины подтвердили гибель трех украинцев при крушении военного самолета в Конго. 
ForUm

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