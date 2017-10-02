Самолет с украинцами на борту, который разбился в Конго, перевозил боеприпасы. Они детонировали в течение нескольких часов после падения самолета.



Это усложнило спасательную операцию, сообщает УНИАН.

По уточненной информации, на борту находилось 11 человек, не выжил никто. Известно, что летчики-украинцы работали в Африке по контракту.

Напомним, в Конго 30 сентября разбился военный самолет Ан-12 с 11 членами экипажа на борту. Очевидцы утверждали, что самолет загорелся и упал почти сразу после взлета из аэропорта Нджили.



В Вооруженных силах Украины подтвердили гибель трех украинцев при крушении военного самолета в Конго.