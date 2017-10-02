также в разделеПроисшествия
На пожаре в хостеле в Запорожье погибли 5 человек 144
АТО: 14 обстрелов за сутки, один военный подорвался на мине 63
При ликвидации последствий ЧП в Калиновке пострадали два человека 62
В Одессе горел многострадальный Дом Руссова 57
Сутки в АТО: 20 обстрелов, трое раненых военных 26
В Запорожье за нападение на «Фестиваль равенства» задержали 17 человек 48
Названы имена военных, погибших при крушении самолета под Хмельницким 93
В ДТП в Крыму пострадали 18 человек 50
За сутки в АТО ранены 4 военных 43
В Калиновке мародеры ограбили шесть домов 63
Минобороны: Большинство боеприпасов в Калиновке не пострадали 63
В результате падения военного самолета на Хмельнитчине погибли двое пилотов 117
Возле Хмельницкого разбился военный самолет 163
В результате взрывов в Калиновке пострадали около 2 тысяч жилых домов 114
В Николаеве с погоней и стрельбой задержали 5 пьяных военных 109
На Одесчине целую семью держали в рабстве 14 лет 145
На Харьковщине обезьяны покалечили сотрудника зоопарка 79
В Калиновке продолжают взрываться боеприпасы 95

Правоохранители предотвратили попытку взрыва электроподстанции в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщил сегодня на брифинге первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Серьезная работа была проделана в Донецкой области именно по документированию диверсионной группы, работа которой была организована на оккупированной территории. Задача была одна - дестабилизировать ситуацию путем взрыва важного объекта. Для этого на территорию Украины с оккупированной территории была привезена взрывчатка», - отметил он, сообщает LIGA.net.

По его словам, взрывчатка провозилась в запасном колесе автомобиля, была специально упакована . 

«Завербован был гражданин Украины, который временно проживал на оккупированной территории. Цель была взорвать объект - электроподстанцию на территории Покровского района», - подчеркнул Аброськин.

Он уточнил, что от начала и до реализации диверсии сотрудники Нацполиции и СБУ следили за злоумышленником. 

«Фигурант был задержан, в настоящее время идут следственные действия. Это не одна из последних попыток , в том числе таким же образом взрывчатые вещества были переданы в Одессу, использовалась экспресс-доставка, и эта взрывчатка была получена человеком в Одессе, лицом ранее судимым, который проживал постоянно на оккупированной территории», - сказал Аброськин.

Он добавил, что мужчина должен был взорвать автомобиль в густонаселенном районе в Одессе. По данным МВД, спецоперация финансировались из страны-агрессора РФ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги