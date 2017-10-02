Правоохранители предотвратили попытку взрыва электроподстанции в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщил сегодня на брифинге первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Серьезная работа была проделана в Донецкой области именно по документированию диверсионной группы, работа которой была организована на оккупированной территории. Задача была одна - дестабилизировать ситуацию путем взрыва важного объекта. Для этого на территорию Украины с оккупированной территории была привезена взрывчатка», - отметил он, сообщает LIGA.net.

По его словам, взрывчатка провозилась в запасном колесе автомобиля, была специально упакована .

«Завербован был гражданин Украины, который временно проживал на оккупированной территории. Цель была взорвать объект - электроподстанцию на территории Покровского района», - подчеркнул Аброськин.

Он уточнил, что от начала и до реализации диверсии сотрудники Нацполиции и СБУ следили за злоумышленником.

«Фигурант был задержан, в настоящее время идут следственные действия. Это не одна из последних попыток , в том числе таким же образом взрывчатые вещества были переданы в Одессу, использовалась экспресс-доставка, и эта взрывчатка была получена человеком в Одессе, лицом ранее судимым, который проживал постоянно на оккупированной территории», - сказал Аброськин.

Он добавил, что мужчина должен был взорвать автомобиль в густонаселенном районе в Одессе. По данным МВД, спецоперация финансировались из страны-агрессора РФ.