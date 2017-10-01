В Вооруженных силах Украины подтвердили гибель трех украинцев при крушении военного самолета в Конго. Об этом сообщает 112 Украина.

«Трое украинцев погибли в столице Конго Киншасе. Однако подробности не сообщили, поскольку погибшие не были военными», - рассказал журналист в эфире телеканала.

Ранее сообщалось, что в результате крушения военного самолета в субботу в одном из районов столицы Демократической республики Конго (ДРК) погибли десять человек, находившиеся на борту.

Предварительная причина падения – технические проблемы. СМИ сообщали, что на борту могли находиться украинцы.

#RDC: Réflexe n°1 des premières personnes arrivées sur les lieux du crash de l'avion militaire ce matin à Kinshasa... À vomir #SociétéMalade pic.twitter.com/AwXKWIkExr — Dunia Kongo Media (@DuniaKongoMedia) 30 сентября 2017 г.



