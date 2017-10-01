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В Вооруженных силах Украины подтвердили гибель трех украинцев при крушении военного самолета в Конго. Об этом сообщает 112 Украина.

«Трое украинцев погибли в столице Конго Киншасе. Однако подробности не сообщили, поскольку погибшие не были военными», - рассказал журналист в эфире телеканала. 

Ранее сообщалось, что в результате крушения военного самолета в субботу в одном из районов столицы Демократической республики Конго (ДРК) погибли десять человек, находившиеся на борту.

Предварительная причина падения – технические проблемы. СМИ сообщали, что на борту могли находиться украинцы. 

 


 
ForUm

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