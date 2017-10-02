Калиновка постепенно приходит в себя после взрывов боеприпасов на военном складе. Людям позволили возвращаться в свои дома, восстановлено движение транспорта по автомобильным дорогам и железной дороге, уменьшен радиус закрытого воздушного пространства. Но это не значит, что последствия чрезвычайной ситуации исчерпаны. Очаги пожара вчера еще гасили с самолетов и танков. «На складах еще продолжают тлеть боеприпасы, взрывы практически прекратились, продолжается воздушная разведка с целью последующего применения самолетов для локализации очагов загораний, пиротехники начинают разминировать 5-километровую зону», — сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

А вот в вопросе причин трагедии, причем среди представителей власти, нет единого мнения. Более того, наблюдается даже определенное противостояние. Если еще в среду звучали заявления, что скорее всего имеет место внешний фактор, то есть диверсия врага, то уже в четверг звучали прямые обвинения в адрес военных и Генштаба. «Украине нанесен самый большой удар по нашей обороноспособности с начала войны. И для меня принципиально, и именно так я поставил вопрос во время заседания Военного кабинета, что за это ответственность будут нести начиная с начальника Генштаба и по всей вертикали тех, кто отвечает за оборону страны», — заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Достаточно критически высказался и главный военный прокурор Анатолий Матиос. «Данных о беспилотных летательных аппаратах следствие, которое начало работать через полтора часа после начала взрывов, не обнаружило. Никаких групп, о которых говорил советник министра обороны, ДРГ, задержанных или бежавших не было. Мы должны выяснить причину и причинно-следственную связь, почему так произошло. Это неподобающее хранение, которое обеспечивалось техническими возможностями 1987 года выпуска, это неподобающее выполнение обязанностей охраны или это фактическая диверсия, совершенная посторонними или лицами, которые имели доступ к территории складов. Все эти версии расследуются по одной методике. Из недостатков, которые установило следствие, — неисправная пожарная сигнализация, на пятьдесят процентов обеспеченность техническими средствами охраны», — сказал Матиос.

Также он сообщил «то, что, наверняка, станет сенсацией»: «Вчера в одной из частей на территории Украины, на складах которой хранятся заряды для ракет, военной прокуратурой и военной службой правопорядка были обнаружены на месте несения службы два старших офицера, находящиеся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Они обеспечивали охрану складов, на которых хранялись реактивные заряды к ракетам дальнего действия «Точки-У», — заявил Анатолий Матиос.

Не является ли это использованием трагедии в определенных политических противостояниях? И, опять же, какие нужно сделать выводы? Отвечает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак:

— По моему мнению, списывать внешний фактор не нужно. Тим более что существует много мотивационных моментов для Кремля, в частности уменьшить оборонный потенциал Украины, продемонстрировать, что украинская власть не может обеспечить обороноспособность страны, кроме того, таким способом можно вбить клин между властью и обществом, способствуя дестабилизации ситуации. Но даже если внешний фактор и имел место, то этому способствовали внутренние предпосылки. Например, специалисты говорят, что около 80% арсенала оружия в Калиновке не было ограждено. Если это так, то это позволяет любому враждебно настроенному элементу осуществить диверсию.

Действительно, сейчас выделили 100 млн грн на ликвидацию чрезвычайной ситуации. Но если бы эти деньги направили предварительно, то трагедии можно было бы избежать. Если бы боеприпасы охранялись должным образом с помощью современных средств, то устроить диверсию было бы невозможно или очень сложно. Тем более, у нас это не первая подобная ситуация. То есть это продолжение цепи проблем, которые были и раньше, — отсутствие надлежащих условий хранения и охраны. Уже, кажется, звучало заявление, что деньги на этот объект выделили, но они не были освоены.

Теперь что касается начальника Генштаба. С одной стороны, в соответствии со своими полномочиями, за эти вещи отвечает министр обороны, потому что это сфера обеспечения войск. И хочу напомнить, что таким образом, когда раньше случались подобные взрывы, своей должности лишился министр обороны, генерал Владимир Шкидченко. То есть элемент ответственности в этой части уже имел место. Сегодня же это все происходит во время войны, а следовательно, ответственность возрастает в разы.

Конечно, за такие провалы виновные должны быть наказаны. Но это, как показывает практика, проблема, потому что определенные должностные лица находятся под зонтиком политического прикрытия, что делает ситуацию предварительно предвзятой. К сожалению, аспект политического противостояния у нас присутствует во многих сферах, начиная с мусора и заканчивая складами с боеприпасами. Мы имеем ситуацию, когда есть разные взгляды отдельных политических групп на развитие ситуации. И именно это вызывает попытки использования проблемы для того, чтобы снизить рейтинг какой-то одной групы. Но это не исключает саму причину проблемы, и это не может быть сферой ответственности только начальника конкретного склада. То есть политическое противостояние может иметь место, но за халатность должны нести ответственность представители высшего военного звена.

ГОЛОС ИЗ FACEBOOK

Мирослав ГАЙ, блогер, волонтер:

— Сейчас начали кампанию за отставку начальника Генерального штаба Виктора Муженко. Момент выбран удачный, а я бы даже сказал созданный. Однозначно, в калиновской катастрофе нужно разбираться и принимать радикальные решения. Но отставка НГШ, который буквально сошел с трапа самолета после успешных переговоров в США, где были достигнуты важные договоренности, — это лучший из возможных результатов для Кремля в Калиновской диверсии. Дискредитация военно-политического руководства страны, которое противостоит Кремлю в его преступлениях, является одним из пунктов военной доктрины РФ. Конечно, политические игроки в погоне за своими меркантильными интересами еще до конца расследования начали требовать отставки Муженко уже прямо сегодня. Такие игры опасны и не несут пользы национальным интересам. Виновные должны быть наказаны. Но давать россиянам радостно потирать руки после того, как были подорваны стратегические склады, показательно в день рождения Президента, и еще без задержанных диверсантов, возможность прыгать от счастья от увольнения НГШ, в такое важное и решающее время, — это игра на врага. Это был бы неосмотрительный ход.