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Президент Петр Порошенко намерен внести в Верховную Раду законопроект «О стратегии восстановления территориальной целостности Украины» на текущей неделе. Об этом на заседании согласительного совета сообщила представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

«На этой неделе будет зарегистрирован законопроект «О стратегии восстановления территориальной целостности Украины», - сказала она, передают Українські Новини.

Других подробностей она не сообщила.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса после согласования одного из трех вариантов введения миротворческой миссии на Донбасс.

На прошлой неделе заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев сообщил, что законопроект готов.

Напомним, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ. 

Позже Президент Петр Порошенко поручил разработать законопроект о реинтеграции Донбасса, предусматривающий ряд мер по возврату оккупированных территорий Украины.

20 сентября Порошенко призвал Совет безопасности ООН разместить миротворческую миссию на Донбассе. 

 
ForUm

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