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Правоохранители не смогли расследовать все преступления, совершенные бывшими бойцами расформированной спецроты «Торнадо». Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, сообщает 112 Украина.

Матиос подчеркнул, что уверен в вине торнадовцев.

«Они не то, что настоящие виновные, они имеют приговор украинского суда (сейчас оспаривают апелляцию). Я в этом глубоко убежден и это подтвердило заседание Оболонского суда, а их состоялось больше ста. Речь идет о 12 обвиняемых, у каждого из которых по два и более адвокатов», – сказал он.

Матиос отметил, что потерпевшие опознали в суде торнадовцев, которые совершили в отношении них ряд преступлений.

«На закрытом заседании потерпевшие полностью признали, подтвердили показания досудебного следствия о нечеловеческих вещах, которые с ними происходили (посягательство на половую неприкосновенность человека, преступления, которые унижают человеческое достоинство, телесные повреждения, истязания). Но за этими сухими юридическими высказываниями стоят нечеловеческие поступки людей, которые носили погоны и имели опосредованную власть над гражданским населением», – подчеркнул Матиос.

Главный военный прокурор признал, что в деле торнадовцев не все удалось расследовать.

«Мы не все смогли расследовать, потому что очень много потерпевших не захотели рассказывать о тех событиях. Мы не установили до конца местонахождение людей, которые пропали без вести. Но пусть это будет на их совести. Все, что мы могли сделать – сделали», – отметил главный военный прокурор.

Он напомнил, что «торнадовцы» обжаловали наказание, поскольку считают себя невиновными, а прокурор написал апелляцию о мягкости наказания.

Напомним, в апреле Оболонский райсуд Киева приговорил экс-командира расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо» Главного управления МВД Украины в Луганской области Руслана Онищенко, его заместителя Николая Цукура и еще 6 сотрудников подразделения к длительным срокам лишения свободы; еще четверым обвиняемым дал условные сроки. 

Экс-бойцов роты «Торнадо» обвиняют в создании преступной организации и совершении в ее составе с декабря 2014 г. по июнь 2015 г. на территории Луганской и Донецкой областей удовлетворения половой страсти неестественным способом с угрозой применения физического насилия.

Также им инкриминируют превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием, угрозой применения насилия, применением оружия и специальных средств; незаконное завладение транспортным средством с угрозой применения насилия; незаконное лишение свободы и похищение человека; пытки; доведение лица до покушения на самоубийство, что является следствием жестокого с ним обращения; самовольное присвоение властных полномочий и звания должностного лица, соединенное с совершением каких-либо общественно опасных деяний с использованием форменной одежды сотрудника правоохранительного органа; незаконное проникновение в жилище и незаконное проведение в нем осмотра, совершенное служебным лицом с угрозой применения насилия; вымогательство, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения и угрозой убийства; вымогательство официальных документов, совершенное из корыстных побуждений, что повлекло нарушение работы учреждения; незаконное завладение паспортом гражданина Украины.
ForUm

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