Оболонский районный суд Киева приговорил к различным срокам лишения свободы 12 бывших бойцов расформированной спецроты «Торнадо» ГУ МВД Украины в Луганской области за совершение преступлений во время исполнения служебных обязанностей против мирного населения в зоне АТО.

Соответствующие приговоры сегодня вечером огласила коллегия под председательством судьи Владислава Девятко. В частности, согласно решению суда экс-командир роты «Торнадо» Руслан Онищенко осужден к 11 годам лишения свободы, его бывший заместитель Николай Цукур - к 9 годам, Даниил Ляшук - к 10 годам заключения.

Также эти трое лишены специальных полицейских званий. В то же время, Илья Холод приговорен к 9,5 годам тюрьмы, Анатолий Пломадяла - к 8 годам, Максим Глебов, Никита Куст и Борис Гульчук – к 9 годам. Андрея Демчука суд освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года, в то же время ему изменен арест на домашний арест до дня вступления в силу приговора, сообщает УНИАН.

Никита Свиридовский и Роман Иваш осуждены к условному сроку наказания на 2 года и им также изменена мера пресечения на домашний арест. Юрий Шевченко, который ранее сотрудничал со следствием и частично признал свою вину, освобожден от отбывания наказания с испытательным условным сроком на 3 года.

В то же время по решению суда с обвиняемых взыскано 7 тыс. 750 грн судебных расходов с каждого.

Приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня получения.

Еще четверо бойцов получили условные сроки: Андрей Демчук (Вольф), Роман Иваш (Медленный), Никита Свиридовский (Слон), Юрий Шевченко (Рэм).

Напомним, 17 июня 2015 года в Луганской области были задержаны командир роты «Торнадо» Руслан Онищенко и еще семь человек.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о подписании приказа о расформировании этой роты.