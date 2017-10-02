Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что его стране не обязательно присоединяться к Европейскому Союзу. В то же время Анкара не намерена инициировать прекращение соответствующих переговоров с Брюсселем. Об этом Эрдоган заявил в воскресенье, 1 октября, перед турецким парламентом, сообщает DW.

«Мы не будем стороной, которая сдается. По правде говоря, нам больше не нужно членство в ЕС», - цитирует турецкого президента информагентство Reuters.

Вместе с тем Эрдоган заявил, что ЕС, если хочет сделать шаг вперед, то должен принять его страну на правах полноценного члена. Он также добавил, что Турция с радостью внесет вклад в «будущее Европы», цитирует dpa. При этом Эрдоган подчеркнул, что «ничего не произойдет», если ЕС не примет его страну в свои ряды. В этом случае Турция будет двигаться дальше своим путем, отметил он.

Переговоры о вступлении Турции в Европейский Союз продолжаются с 2005 года. После неудачной попытки государственного переворота в Турции в июле 2016 отношения между этой страной и Евросоюзом существенно ухудшились. Среди причин – значительные нарушения прав человека в Турции. ЕС вменяет Анкаре слишком жесткую политику против людей, которых в этой стране считают сторонниками путча. После неудачной попытки переворота Турцией прокатились несколько волн массовых арестов и увольнений госслужащих.

Как сообщалось, ранее Европарламент призвал Еврокомиссию и страны ЕС приостановить переговоры с Турцией о вступлении в сообщество. Канцлер Германии Ангела Меркель намерена поднять вопрос о возможности прекращения переговоров с Анкарой на саммите лидеров ЕС в октябре.