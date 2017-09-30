В результате падения учебного самолета в Хмельницкой области погибли подполковник Сергей Бородаченко и старший лейтенант Михаил Ткаченко. Об этом заявил пресс-секретарь бригады тактической авиации имени Петра Франко Александр Петрук, передает 112 Украина.
«Имена погибших – Сергей Бородаченко и Михаил Ткаченко. Соответственно – подполковник и старший лейтенант», – сказал он.
Напомним, 29 сентября в результате крушения районе Красилова Хмельницкой области учебно-тренировочного самолета Л-39 погибли двое пилотов.
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