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В результате падения учебного самолета в Хмельницкой области погибли подполковник Сергей Бородаченко и старший лейтенант Михаил Ткаченко. Об этом заявил пресс-секретарь бригады тактической авиации имени Петра Франко Александр Петрук, передает 112 Украина.

«Имена погибших – Сергей Бородаченко и Михаил Ткаченко. Соответственно – подполковник и старший лейтенант», – сказал он.

Напомним, 29 сентября в результате крушения районе Красилова Хмельницкой области учебно-тренировочного самолета Л-39 погибли двое пилотов.
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