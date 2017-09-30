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Французский актер, исполнитель главной роли в фильме «Такси» и его продолжениях Сами Насери прилетел в Крым. Об этом сообщает РИА Новости.

Насери приехал на полуостров для участия в «Форуме мира», который проводит в Ялте Всемирный благотворительный альянс «Миротворец».

В Крым Насери и его друг, певец из Франции Мурад Бурави, прилетели обычным рейсом из Москвы.

«Мы, я и Сами, захотели (приехать) к вам в Крым, не боимся санкций, любим вашу страну — Россию. Потому мы сегодня здесь», — сказали в аэропорту журналистам и встречающим Сами и Мурад.

Звезда «Такси» охотно фотографировался с узнавшими его людьми и раздавал автографы. На вопрос, как прошел полет, Насери ответил, что поездка в Крым заняла довольно много времени. «Я быстрее на такси летаю, чем на самолете», — пошутил актер.



 
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