Восемнадцать человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Крыму, трое из них госпитализированы с травмами средней степени тяжести. Об этом сообщает ТАСС.

«Была оказана помощь 18 пострадавшим, 16 из которых были доставлены в керченскую больницу. В Керченскую горбольницу №1 госпитализировано в настоящий момент три человека. Их состояние средней тяжести, но ближе к тяжелому, у всех в основном ушибы, резаные раны. Остальные проходят обследование», - сказал подконтрольный Кремлю заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Шаклунов.

Автобус Neoplan перевернулся в пятницу в 1,5 км от Керченской паромной переправы на автодороге Керчь - Феодосия. Автобус перевозил около 50 человек, застрявших в очереди на паром, который закрыт из-за шторма. По данным Единой транспортной дирекции, причиной ДТП стало лопнувшее колесо. Детей среди пострадавших нет.



