В результате крушения районе Красилова Хмельницкой области учебно-тренировочного самолета Л-39 погибли двое пилотов, сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

«Сегодня, 29 сентября, около 12:20 во время плановых полетов в Хмельницкой области разбился учебно-тренировочный самолет Л-39 Воздушных сил Вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на место авиационной катастрофы выехали поисково-спасательная группа и комиссия командования Воздушных сил ВСУ, работают спасательные службы и правоохранительные органы.

«В результате авиационной катастрофы двое пилотов погибли», – подчеркнули в ведомстве.

Все причины и обстоятельства происшествия выясняются.

В то же время сайт «Е» отмечает, что самолет упал в селе Берегели Красиловского района.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня примерно в 20-30 км от Хмельницкого в районе поворота на город Красилов упал военный самолет.