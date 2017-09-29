В результате крушения районе Красилова Хмельницкой области учебно-тренировочного самолета Л-39 погибли двое пилотов, сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
«Сегодня, 29 сентября, около 12:20 во время плановых полетов в Хмельницкой области разбился учебно-тренировочный самолет Л-39 Воздушных сил Вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении.
Отмечается, что на место авиационной катастрофы выехали поисково-спасательная группа и комиссия командования Воздушных сил ВСУ, работают спасательные службы и правоохранительные органы.
«В результате авиационной катастрофы двое пилотов погибли», – подчеркнули в ведомстве.
Все причины и обстоятельства происшествия выясняются.
В то же время сайт «Е» отмечает, что самолет упал в селе Берегели Красиловского района.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня примерно в 20-30 км от Хмельницкого в районе поворота на город Красилов упал военный самолет.
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