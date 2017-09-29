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В пятницу, 29 сентября, Госархстройинспекция Украины приняла в эксплуатацию скандальное здание киевского Театра на Подоле.  Об этом сообщает Украинская правда

со ссылкой на пресс-службу ГАСИ.

«Сегодня комиссия ДАСИ приняла решение о принятии объекта здания Театра на Подоле в эксплуатацию», - сказали в пресс-службе.

Открытие Киевского академического драматического театра на Подоле, который находится на Андреевском спуске, планировали на май 2017 года.

Однако из-за негативных отзывов относительно обновленного вида театра в КГГА создали рабочую группу, которая должна предложить решения по урегулированию конфликта. 

Фасад нового Театра на Подоле, который вызвал волну недовольства общественности, открыли 29 ноября 2016 года.

 

 
ForUm

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