В пятницу, 29 сентября, Госархстройинспекция Украины приняла в эксплуатацию скандальное здание киевского Театра на Подоле. Об этом сообщает Украинская правда
со ссылкой на пресс-службу ГАСИ.
«Сегодня комиссия ДАСИ приняла решение о принятии объекта здания Театра на Подоле в эксплуатацию», - сказали в пресс-службе.
Открытие Киевского академического драматического театра на Подоле, который находится на Андреевском спуске, планировали на май 2017 года.
Однако из-за негативных отзывов относительно обновленного вида театра в КГГА создали рабочую группу, которая должна предложить решения по урегулированию конфликта.
Фасад нового Театра на Подоле, который вызвал волну недовольства общественности, открыли 29 ноября 2016 года.
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