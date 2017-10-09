Президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко принял участие в открытии Театра на Подоле, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Президент подчеркнул, что сегодняшнее открытие театра является уникальным явлением, поскольку помещение «Театра на Подоле» построено на средства мецената. «За последние три года в Украине и в Киеве многое делается впервые», - отметил Глава государства и подчеркнул важность этого события для культурного развития украинцев, особенно в условиях российской агрессии.

Порошенко назвал новый театр «храмом искусства XXI века» и выразил уверенность, что «мы все будем им гордиться». Президент поблагодарил коллектив театра за спектакли, которые они делают для участников АТО и переселенцев.

Президент также отметил, что здание театра полностью оборудовано для людей с ограниченными возможностями. «Наш театр начинается с лифта для людей с ограниченными возможностями», - сказал Порошенко и добавил, что «этот театр начинался с мечты». Он вспомнил, когда в молодые годы вместе с женой Мариной, прогуливаясь по Андреевскому спуску, в 1987-м году мечтали о подобном в Киеве.

Глава государства поблагодарил корпорацию «Рошен» и ее президенту Вячеславу Москалевского, который, по словам Порошенко, «приложил целую кучу усилий, чтобы произошло создание нового театра на Подоле, хотя это было нелегко». Президент также поблагодарил всех энтузиастов, свою команду, волонтеров: «Тысячам поклонникам, которые верили и поддерживали этот чрезвычайно большой проект. Без их воли это было бы гораздо труднее».

Президент отметил роль городского головы Киева Виталия Кличко, который также принял участие в торжественном открытии театра, в поддержке этого проекта: «Без него преодолевать бюрократический сопротивление было бы труднее».

Президент выразил уверенность, что для многих театральное искусство Украины будет происходить именно в этом доме.

Порошенко вместе с женой посмотрели спектакль в новом киевском театре.

Театр построен на средства корпорации «Рошен» и является подарком городу Киеву. Стоимость работ составляет 174 млн грн. Все работы завершены, технологическое и сценическое оборудование установлены и настроены на работу. Здание театра готово к эксплуатации фактически и юридически. В подтверждение этого был передан символический ключ нового театра общине города Киева.

Напомним, открытие Киевского академического драматического театра на Подоле, который находится на Андреевском спуске, планировали на май 2017 года.

Однако из-за негативных отзывов относительно обновленного вида театра в КГГА создали рабочую группу, которая должна предложить решения по урегулированию конфликта.

Фасад нового Театра на Подоле, который вызвал волну недовольства общественности, открыли 29 ноября 2016 года.

29 сентября Госархстройинспекция Украины приняла в эксплуатацию здание театра.