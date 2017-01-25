Киевсовет создал рабочую группу для обсуждения судьбы Театра на Подоле. Об этом в Facebook написал депутат Киевсовета Владислав Михайленко.

«Что делать с Театром на Подоле? Сегодня на комиссии несколько часов обсуждали петицию о сносе фасада нового здания театра. Вопросов действительно много. Решать их надо открыто. Сооружение таких знаковых объектов должно проходить только с согласия киевлян», - отметил он.

По словам Михайленко, чтобы разобраться, что делать дальше, создана рабочая группа.

Напомним, петиция с требованием снести новый фасад Театра на Подоле набрала 10 тыс. голосов, необходимых для ее рассмотрения Киевсоветом.