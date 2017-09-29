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Из-за распространения инфекции, непривитые против кори дети не будут допускаться в учебные заведения в Ивано-Франковской, Одесской и Тернопольской областях, сообщает пресс-служба Министерства здравохранения.

«В связи со вспышкой кори в Украине Министерство здравоохранения совместно с Министерством образования и науки Украины пытаются не допустить дальнейшего распространения инфекции. В трех областях с наибольшим числом заболевших - Ивано-Франковской, Одесской и Тернопольской - дети, не получившие прививки от кори, не допускаются к посещению дошкольных и общеобразовательных учебных заведений, что является одним из основных способов предотвратить распространение вспышки инфекции», – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, на начало сентября в Украине зарегистрировано 1627 случаев кори, двое детей в Одесской области умерли. Больше всего случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской (747 случаев), Одесской (589 случаев) и Тернопольской (70 случаев) областях.

«В основном корью болеют дети. Однако регистрируется значительное число заболевших среди взрослых. Так, в этом году в Ивано-Франковской области заболели 591 детей (79% от всех заболевших), Одесской - 389 детей (66% от всех заболевших) и Тернопольской - 57 детей (81% от всех заболевших). Обычно болеют те, кто не был вакцинирован против кори», – подчеркнули в министерстве.
ForUm

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