До конца года все военные арсеналы будут оборудованы системами раннего выявления. Об этом в ходе брифинга рассказал начальник вооружения Вооруженных сил Украины генерал-майор Николай Шевцов, сообщает пресс-служба Минобороны.

По его словам, в течение 2011-2012 года финансирование военной части вблизи Калиновки фактически не осуществлялось, а в 2012 году арсенал должен был быть расформирован. Такое решение было принято бывшим руководством Вооруженных сил Украины, которое планировало часть боеприпасов, которые здесь хранились, продать, остальные утилизировать, а остатки переместить в другие места хранения.

«На протяжении лет независимости Украины вопросами хранения боезапаса, развитием складов и арсеналов, особо никто не занимался. В основном направленность была на продажу, утилизацию. Эта военная часть в 2012 году должна была быть расформирована. Но в 2015 году начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины принял решение отменить расформирование этой части и начать ее оборудования как арсенала для хранения боеприпасов. В 2014 году было выделено около 625 тыс. грн на поддержание первоочередных мероприятий, обеспечивающих безопасность арсенала. В 2015 году - 760 тыс. грн на обслуживание этого арсенала. В 2016 году сюда было уже выделено 2 млн 275 тыс. грн и в 2017-м - 25 млн грн, которые были спланированы использовать для обеспечения в первую очередь средств раннего обнаружения», - отметил Шевцов.

По его словам, уже в ближайшие дни начнется монтаж вышки, на которую будет установлена ​​система раннего выявления, средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Подготовительные работы были проведены еще до чрезвычайной ситуации.

«Это первый арсенал, на котором мы внедряем такую ​​новую систему и до конца года все арсеналы будут оборудованы средствами раннего обнаружения», - отметил начальник вооружения ВСУ.

Как сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов. Около 20:00 27 сентября взрывы прекратились.

28 сентября очистка от взрывоопасных предметов населенных пунктов вблизи военного склада завершена.

Из Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. 28 сентября В тот же день Все эвакуированные вернулись в свои дома.

В результате взрывов травмированы 2 человека.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировалавзрывы в Калиновке как диверсию.

Однако заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что прокуратура не обнаружила признаков диверсионных групп и использования беспилотных летательных аппаратов в районе арсенала.