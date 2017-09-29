В Одесской области семья представителей нацменьшинств в течение 14 лет удерживала другую семью в рабстве, сообщает пресс-служба областной полиции.

Жертвами злоумышленников стали мужчина, который и обратился в полицию, а также его 64-летняя мать и сестра, сообщает 112 Украина.

«Так называемые хозяева «воспитывали» у семьи заявителя трудолюбие путем многочисленных избиений и заставляли «пахать» ради собственного благосостояния. Чтобы сделать «рабов» более послушными, у них изъяли гражданские паспорта и банковскую карту, на которую мать – единственная кормилица в семье - получала пенсию по возрасту. Регулярно получая пинки и побои, запуганные родственники в течение 14 лет лишь дважды обратились за медицинской помощью, однако ни разу - в полицию», - сообщают в полиции.

Правоохранители установили, что недавно пожилая женщина во время принудительных работ получила инсульт. После этого ее привезли домой, а вместо нее забрали дочь.

В ходе обысков были изъяты вещественные доказательства незаконной деятельности. В полиции добавили, что в ближайшее время злоумышленникам сообщат о подозрении и изберут меру пресечения.