Власть осуществляла и будет осуществлять шаги по усилению значения украинского языка в жизни общества и наполнению реальным содержанием государственного статуса украинского языка, заявил Президент Петр Порошенко во время совещания с сотрудниками образования накануне их профессионального праздника, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«В последние годы мы очень осторожно, но очень уверенно внедряем курс на наполнение реальным содержанием государственного статуса украинского языка. Я хочу подчеркнуть, что это было одним из моих приоритетов во время избирательной кампании на пост Президента Украины и сейчас это очень твердо и настойчиво реализуется», - сказал Глава государства. Он отметил, что статья 7 нового Закона «Об образовании» вызвала не только внутренний, но и очень широкий международный резонанс.

Порошенко напомнил, что в последнее время было осуществлено немало шагов для повышения уровня использования государственного языка. «Некоторые из наших шагов уже проверенные временем и сегодня есть все основания говорить об их эффективности», - констатировал он и напомнил о решении о введении квот на использование продукта на украинском языке в радио- и теле эфирах.

«Помните сколько было дискуссий, обвинений, в том числе и в мой адрес, за квоты на украинский язык в украинском радиоэфире? А теперь радиостанции не просто выполняют, но и перевыполняют требования закона о квотах на украиноязычные песни и передачи. Аналогичный закон по моей инициативе принят и для телевидения», - сказал Глава государства, выразив благодарность всем, в том числе и вице-премьер-министру Вячеславу Кириленко, за мощную поддержку этой инициативы.

«Этот закон скоро начнет действовать. И я подчеркиваю, что в своем послании о внутреннем и внешнем положении, с которым я в начале сентября выступил в Верховной Раде, я поставил задачу принять закон о защите украинского языка в сфере услуг. Там некоторые ведут себя так, как будто не понимают, что работают в фантастической стране - Украине», - добавил Президент.

Порошенко выразил убеждение, что несмотря на все эти обстоятельства, невозможно было оставить без внимания языковой вопрос в сфере образования. «Конечно, мы не могли не усилить роль украинского языка в образовании. О чем здесь дискутировать? Человек, который заканчивает украинскую школу, должен уметь говорить на украинском языке», - подчеркнул он.

Глава государства обратился с просьбой и к украинским учителям и работникам образования повышать престиж языка не только на уроках, но и в общении с детьми. «На переменах, в воспитательном процессе. Чтобы дети видели, что украинский язык для вас – это не сухая норма закона, а живое средство повседневного общения», - резюмировал Президент.

Как сообщал ForUm, 5 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании», которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон. 27 сентября документ был опубликован в официальной прессе. 28 сентября он вступил в силу.

Новую редакцию закона раскритиковали Венгрия, Болгария, Польша, Румыния, Молдова, Венгрия, Греция и Россия.

Министерство образования и науки и Министерство иностранных дел Украины обратятся в Совет Европы относительно проведения экспертизы нового закона об образовании в части, касающейся языков обучения представителей национальных меньшинств.