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Государственная пограничная служба Украины заверяет, что никакого нарушения воздушного пространства Беларуси не было.

Об этом Украинской правде заявил представитель погранведомства Олег Слободян.

«Государственная пограничная служба продолжает мониторить линию украинско-белорусской государственной границы, в том числе мы осуществляем воздушный мониторинг. Речь идет о крайнем полете 25 сентября. Белорусская сторона считает, что наш патрульный самолет нарушил воздушное пространство Беларуси», - пояснил Слободян.

В то же время он заверил, что полеты (о них ГПСУ заблаговременно предупреждает белорусскую сторону) осуществлялись по четко определенному маршруту с привязкой к государственной границе.

«Ни один из приборов, которыми оснащены наши самолеты, не зафиксировал нарушение государственной границы Украины», - отметил Слободян.

Он заверил, что пограничники проверили эту информацию и по линии Министерства обороны Украины через Силы противовоздушной обороны.

В то же время представитель ГПСУ отметил, что они ознакомлены с позицией белорусской стороны, которая считает, что нарушение воздушного пространства было.

«Мы эту информацию примем к сведению и еще раз проверим всю документацию, которая касается результатов выполнения полетов», - заверил Слободян.   

Напомним, министерство иностранных дел Беларуси заявляет, что самолет DA-42 со стороны Украины нарушил воздушное пространство РБ
ForUm

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