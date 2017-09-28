Министерство иностранных дел Беларуси заявляет, что самолет DA-42 со стороны Украины нарушил воздушное пространство РБ, сообщается на сайте МИД страны.

Отмечается, что 28 сентября в МИД Беларуси был приглашен чрезвычайный и полномочный посол Украины в РБ Игорь Кизим. «По представлению Министерства обороны Республики Беларусь руководителю украинской дипмиссии в Минске была вручена нота в связи с нарушением воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Украины самолетом DA-42, имевшим место 25 сентября 2017 г.», – говорится в сообщении.

«Отметив недопустимость нарушений государственной границы, белорусская сторона сообщила, что ожидает официальных объяснений и исходит из того, что Украиной будут предприняты исчерпывающие меры, направленные на недопущение повторения подобных инцидентов в будущем», – подчеркнули в министерстве.