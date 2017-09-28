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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Запорожье пропагандиста террористической организации «ДНР», сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что житель Запорожья в течение 2014-2016 годов работал в так называемом «комитете социальных коммуникаций «ДНР». Он готовил и размещал на сепаратистских интернет-ресурсах материалы с призывами к нарушению территориальной целостности и неприкосновенности границ Украины, провоцировал разжигание межнациональной розни.

По информации спецслужбы, агитатор получал задание и согласовывал антиукраинские материалы непосредственно с кураторами из РФ, которые финансировали сепаратистские веб-ресурсы.

Оперативники СБУ задокументировали, что злоумышленник после «творческой паузы» получил задание вернуться в Запорожье для организации заказанной Кремлем информационной компании против нашей страны. Пропагандист, в частности, планировал подобрать за деньги «массовку» для проведения в области фейковых акций протеста.

Сотрудники спецслужбы задержали пропагандиста сразу после возвращения в родной город. Во время обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли компьютерную технику и носители информации с доказательствами подготовки и распространения антиукраинских материалов и участия в незаконном референдуме. У пропагандиста также обнаружено «резюме» для трудоустройства на работу в пророссийских и сепаратистских медиа.

В рамках уголовного производства, открытого по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения. 
ForUm

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