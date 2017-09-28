Правоохранители задержали двух офицеров, охранявших склад боеприпасов для ракет «Точка-У», в нетрезвом состоянии. Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос на брифинге, сообщает 112 Украина.

«Хочу сказать одну вещь, которая, наверное, вызовет сенсацию. Вчера в одной из частей на территории Украины, на складах которой хранятся ракетные выстрелы для ракет, военной прокуратурой и военной службой правопорядка были обнаружены на месте несения службы два старших офицера, которые находились в состоянии полного алкогольного опьянения. Они охраняли и обеспечивали охрану складов, на которых хранились реактивные выстрелы к ракетам дальнего действия «Точки-У», - сообщил Матиос.

При этом главный военный прокурор не уточнил, в какой именно части произошел инцидент.

Как сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов. По состоянию на 20:00 27 сентября взрывы прекратились.

Из Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов травмированы 2 человека.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировалавзрывы в Калиновке как диверсию.

Однако заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что прокуратура не обнаружила признаков диверсионных групп и использования беспилотных летательных аппаратов в районе арсенала в Калиновке.