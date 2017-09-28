После пожара в Институте пищевых технологий на ул. Владимирской в Киеве спасатели при дневном освещении в пепелище в лифте обнаружили обугленные остатки человеческого тела. Об этом сообщает ГосЧС.

«Учитывая тот факт, что во время тушения пожара здание было обесточено, для проверки места пожара 28 сентября было направлено пожарно-спасательное подразделение, которое при осмотре при дневном освещении в пепелище лифтовой кабины обнаружило обугленные остатки человеческого тела неизвестного пола», - говорится в сообщении.

Напомним, 27 сентября в 19:20 в оперативно-координационный центр Главного управления поступило сообщение о пожаре в помещении на 8-м этаже в корпусе одного из университетов столицы по ул. Владимирской, 72.

На место происшествия немедленно прибыли спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Информации относительно пребывания людей в помещениях в нерабочее время пожарным не предоставляли. В 20:04 возгорание на площади 30 кв.м было локализовано, а в 20:10 ликвидировано.

Во время тушения пожара спасатели спасли мужчину 1948 года.

Причина пожара, ущерб и обстоятельства смерти выясняются правоохранительными органами.