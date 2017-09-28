также в разделеСтолица
В Киеве горит Институт пищевых технологий 108
Синоптики сообщили, когда в Киев придет «бабье лето» 146
В полиции и ГосЧС прокомментировали ночные «взрывы» в Киеве 62
В Киеве состоится фестиваль, посвященный технологии блокчейн 52
Кличко требует устранить диспропорцию для бюджета Киева в госбюджете-2018 62
Жители Киева сообщают о звуках, похожих на взрывы 340
Мужчина, угрожавший спрыгнуть с моста в Киеве, передумал 24
Экс-главу правления «Старокиевского банка» подозревают в присвоении 82 миллионов 39
В Киеве парень угрожает прыгнуть с Моста влюбленных 42
В Киевоблсовете подрались депутаты 102
Музей Майдана в Киеве появится через 5-7 лет 26
Суд арестовал компании и авто Крымчака 36
В Киеве зафиксирован еще один температурный рекорд 84
В Киеве объявлено штормовое предупреждение 122
Завтра в работе киевского метро возможны изменения 41
Таксиста-наркомана, задавившего человека в Киеве, арестовали без права залога 86
Жара в Киеве побила очередной рекорд 45
Киевсовет не стал запрещать политическую агитацию в школах 30

После пожара в Институте пищевых технологий на ул. Владимирской в Киеве спасатели при дневном освещении в пепелище в лифте обнаружили обугленные остатки человеческого тела. Об этом сообщает ГосЧС.

«Учитывая тот факт, что во время тушения пожара здание было обесточено, для проверки места пожара 28 сентября было направлено пожарно-спасательное подразделение, которое при осмотре при дневном освещении в пепелище лифтовой кабины обнаружило обугленные остатки человеческого тела неизвестного пола», - говорится в сообщении.

Напомним, 27 сентября в 19:20 в оперативно-координационный центр Главного управления поступило сообщение о пожаре в помещении на 8-м этаже в корпусе одного из университетов столицы по ул. Владимирской, 72.

На место происшествия немедленно прибыли спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Информации относительно пребывания людей в помещениях в нерабочее время пожарным не предоставляли.  В 20:04 возгорание на площади 30 кв.м было локализовано, а в 20:10 ликвидировано.

Во время тушения пожара спасатели спасли мужчину 1948 года.

Причина пожара, ущерб и обстоятельства смерти выясняются правоохранительными органами.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги