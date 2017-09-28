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После взрывов на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области движение автомобилей и поездов возобновлено, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, открыто движение по трассе Житомир - Могилев-Подольский. Также открыто движение железнодорожного транспорта на перегоне Сосонка - Калиновка.

Остается закрытым движение воздушного транспорта в радиусе 12 километров от Калиновки.

Как сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов. По состоянию на 20:00 27 сентября взрывы прекратились.

Из Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов  травмированы 2 человека.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировалавзрывы в Калиновке как диверсию.

Однако заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что прокуратура не обнаружилапризнаков диверсионных групп и использования беспилотных летательных аппаратов в районе арсенала в Калиновке.
ForUm

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