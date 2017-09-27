В Киеве на ул. Владимирской на восьмом этаже Института пищевых технологий произошел пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря ГосЧС Киева Светлану Водолагу.

«Пожар на ул. Владимирской, 72 в Институте пищевых технологий. На 8-м этаже пожар в лаборатории», - сообщила Водолага.

По ее словам, огонь локализован на площади 30 кв.м.

«По предварительной информации, спасен один человек», - добавила Водолага.

По словам волонтера Романа Синицына, спасатели приехали на место происшествия в течение семи минут после вызова.