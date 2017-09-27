также в разделеСтолица
Синоптики сообщили, когда в Киев придет «бабье лето» 55
В полиции и ГосЧС прокомментировали ночные «взрывы» в Киеве 54
В Киеве состоится фестиваль, посвященный технологии блокчейн 43
Кличко требует устранить диспропорцию для бюджета Киева в госбюджете-2018 52
Жители Киева сообщают о звуках, похожих на взрывы 337
Мужчина, угрожавший спрыгнуть с моста в Киеве, передумал 22
Экс-главу правления «Старокиевского банка» подозревают в присвоении 82 миллионов 39
В Киеве парень угрожает прыгнуть с Моста влюбленных 42
В Киевоблсовете подрались депутаты 99
Музей Майдана в Киеве появится через 5-7 лет 26
Суд арестовал компании и авто Крымчака 36
В Киеве зафиксирован еще один температурный рекорд 84
В Киеве объявлено штормовое предупреждение 120
Завтра в работе киевского метро возможны изменения 41
Таксиста-наркомана, задавившего человека в Киеве, арестовали без права залога 85
Жара в Киеве побила очередной рекорд 44
Киевсовет не стал запрещать политическую агитацию в школах 30
На крыше столичной многоэтажки прогремел взрыв, есть пострадавшие 46

В Киеве на ул. Владимирской на восьмом этаже Института пищевых технологий произошел пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря ГосЧС Киева Светлану Водолагу.

«Пожар на ул. Владимирской, 72 в Институте пищевых технологий. На 8-м этаже пожар в лаборатории», - сообщила Водолага.

По ее словам, огонь локализован на площади 30 кв.м.

«По предварительной информации, спасен один человек», - добавила Водолага.

По словам волонтера Романа Синицына, спасатели приехали на место происшествия в течение семи минут после вызова.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

43
Теги