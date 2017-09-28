По состоянию на 10:00 ситуация на арсенале вооружения Вооруженных сил Украины в Калиновке стабилизирована. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Военные саперы провели обследование административно-хозяйственной территории и жилого городка воинской части. Обнаружено и изъято 12 взрывоопасных предметов.

«С 19 :00 вчерашнего дня жители военного городка начали возвращаться в свои дома», - говорится в сообщении.

На территории складов проводятся работы по разминированию и ликвидации последствий происшествия. Совместными группами от Вооруженных сил Украины и Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций ведется очистка от взрывоопасных предметов территории вокруг арсенала.

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов. По состоянию на 20:00 27 сентября взрывы прекратились.

Из Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов травмированы 2 человека.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировала взрывы в Калиновке как диверсию.