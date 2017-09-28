Риск того, что освобожденный из-под стражи экс-министр юстиции Александр Лавринович покинет территорию Украины, очень высокий. Такое мнение Громадському высказал старший прокурор ГПУ Алексей Донской.

«Мы неоднократно подчеркивали наличие риска побега Лавриновича. Особенно учитывая факт, что трое подозреваемых по этому делу уже сбежали. Риск побега очень высокий. Поэтому всю ответственность за возможный побег Лавриновича или препятствование иным способом будет нести эта коллегия судей. Мы сделали все от нас зависящее», - сказал прокурор.

В то же время сам Александр Лавринович заявил в эфире телеканала 112 Украина, что из страны выезжать не собирается.

Он подчеркнул, что вчерашнее судебное заседание было проведено с соблюдением норм. На вопрос, собирается ли он выезжать из страны, Лавринович ответил: «Если я из Украины не поехал в 2014 году, то только человек, который бы хотел меня вытолкнуть, таких было много, может думать, что я это сделаю сейчас».

Напомним, 27 сентября Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу адвоката экс-министра юстиции Украины Александра Лавриновича и отменил решение Печерского районного суда об избрании ему меры пресечения в виде ареста на два месяца.