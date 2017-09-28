Основатель Facebook Марк Цукерберг отвергает обвинения президента США Дональда Трампа в предвзятости и сговоре крупнейшей соцсети и газет против него. Об этом сообщает ВВС.

Чуть ранее Трамп выступил с очередным Twitter-заявлением, в котором обвинил Facebook и некоторые газеты в том, что те состоят в «тайном сговоре» против него.

«Facebook всегда был против Трампа. Сосцети всегда были против Трампа, отсюда и фейковые новости. New York Times (извинилась) и Washington Post были против Трампа. Сговор?» - спросил Трамп и продолжил:

«Но люди были за Трампа! По сути ни один президент не достиг того, чего мы достигли за первые девять месяцев − и экономика на подъеме».

Слова Трампа идут вразрез с теорией, популярной в либеральных кругах США, согласно которой именно соцсети дали возможность Трампу донести свои идеи до широкого круга избирателей.

Без социальных сетей такой возможности он был бы лишен, уверены критики.

Цукерберг с критикой Трампа не согласился, как не согласился он и с критикой либеральной общественности.

33-летний миллиардер ответил Трампу, что соцсеть стремится быть площадкой для выражения всех возможных идей.

«Facebook дает людям голос, позволяет кандидатам общаться напрямую и помогает миллионам людей голосовать», - добавил Цукерберг.

«Трамп говорит, что Facebook против него, либералы говорят, что мы помогли Трампу выиграть выборы, - написал он. - Обе стороны расстраиваются из-за идей и контента, которые им не нравятся. Вот что означает управлять платформой, открытой для всех идей».

Цукерберг напомнил, что сразу после выборов назвал «безумной» мысль о том, что фейковые новости на Facebook каким-то образом повлияли на исход выборов. Теперь об этом он сожалеет, так как считает эти слова пренебрежительными.

Соцсеть продолжит «вносить свой вклад в защиту от попыток государств распространять дезинформацию и подрывать избирательные процессы», - подытожил Цукерберг.

Несколько дней назад Цукерберг пообещал, что Facebook передаст американскому конгрессу информацию о 3 тысячах рекламных объявлениях политического характера, связанных с Россией, - в рамках расследования о предполагаемом вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года.