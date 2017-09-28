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27 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали председателя Барышевского районного суда Киевской области по подозрению в совершении преступления, квалифицированного по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Судья задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины сразу после получения им неправомерной выгоды в размере 2500 долл. США. Как установило следствие, судья требовал указанную сумму за вынесение решения в пользу истца по гражданскому делу по взысканию денежных средств.

Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос сообщение о подозрении и избрании меры пресечения.

Уголовное производство по приведенным фактам расследуется с сентября 2017 года.
ForUm

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