Facebook обнаружил активность созданных Россией фейковых аккаунтов, для распространения в соцсети политической рекламы во время прошедших выборов президента США и передал всю полученную информацию ФБР.

Об этом заявил основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг.

По его словам, Facebook будет требовать, чтобы распространители политической рекламы раскрывали, кто платит за рекламу. Такое требование в соответствии с законодательством США применяется к политической рекламе по телевидению, но не касается социальных медиа.

«Мы также сообщили об этом Конгрессу, и я распорядился, чтобы наши специалисты отправили всю информацию об этой рекламе также и в комитеты Конгресса», - заявил Цукерберг.

Он выразил надежду на то, что правительство США обнародует эти данные, когда расследование российского вмешательства в выборы будет завершено.

При этом Цукерберг заверил, что он и его команда продолжат расследование активности пользователей в соцсети во время прошедших американских выборов президента.

«Мы можем найти еще больше доказательств, и если это случится, мы продолжим работать с правительством. Мы расследуем вмешательства других государств, включая группировки из России и других стран бывшего СССР, чтобы понять, как они использовали наши инструменты», - добавил он.

Как сообщал ForUm, руководство социальной сети Facebook выяснило, что в течение почти двух лет фейковые учетные записи, предположительно связанные с Россией, покупали политическую рекламу в соцсети на десятки тысяч долларов.