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В конце прошлых суток интенсивность обстрелов позиций ВСУ со стороны членов незаконных вооруженных формирований несколько уменьшилась. После 18:00 противник не применял минометы и другое тяжелое вооружение, однако полного соблюдения режима тишины не было, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, вечером боевики и в дальнейшем продолжали обстреливать защитников Авдеевки, используя только стрелковое оружие. Кроме того, на донецком направлении враждебные гранатометы различных видов работали вблизи Песков, а крупнокалиберные пулеметы - на подступах к Невельскому.

На приморском направлении ночью НВФ обстреляли силы АТО в районе Широкино и Талаковки.

На луганском направлении вечером под гранатометный огонь противника попали опорные пункты в районе Лобачево и Станицы Луганской, факты использования боевиками стрелкового оружия зафиксированы у Крымского.

Всего за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие. Украинские военные 9 раз огнем заставляли врага соблюдать режим тишины. В результате боевых действий потерь среди военнослужащих нет.

 
ForUm

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