Украинский спортсмен Василий Пашкевич завоевал золотую медаль по пауэрлифтингу во время выступления на международных соревнованиях «Игры непокоренных», которые проходят в Торонто, сообщается на странице сборной в Facebook.

«Второе золото! Василий Пашкевич завоевал золотую медаль по пауэрлифтингу! Три подхода по 160 кг, 171 кг и 175 кг принесли Invictus Games Team Ukraine победу! Настоящий богатырь!» – говорится в сообщении.

Как сообщал ForUm, ранее сборная Украины завоевала первую в своей истории золотую медаль на «Играх непокоренных». Победу принес Олег Зимников, завоевав победу в беге на 1500 метров.

Первую медаль на «Играх непокоренных» завоевал Сергей Торчинский, заняв третье место в толкании ядра.