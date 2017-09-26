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Украинский спортсмен Василий Пашкевич завоевал золотую медаль по пауэрлифтингу во время выступления на международных соревнованиях «Игры непокоренных», которые проходят в Торонто, сообщается на странице сборной в Facebook.

«Второе золото! Василий Пашкевич завоевал золотую медаль по пауэрлифтингу! Три подхода по 160 кг, 171 кг и 175 кг принесли Invictus Games Team Ukraine победу!  Настоящий богатырь!» – говорится в сообщении.

Как сообщал ForUm, ранее сборная Украины завоевала первую в своей истории золотую медаль на «Играх непокоренных». Победу принес Олег Зимников, завоевав победу в беге на 1500 метров.

Первую медаль на «Играх непокоренных»  завоевал Сергей Торчинский, заняв третье место в толкании ядра.
ForUm

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