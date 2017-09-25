Украинец Сергей Торчинский завоевал первую медаль на спортивных соревнованиях «Игры непокоренных», которые проходят в Канаде.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Первая медаль на InvictusGames2017 завоевана прошедшим ранения патрульным полицейским из Луцка Сергеем Торчинскии! Красавец - по ходу соревнований резко улучшил свой личный рекорд и обошел многих фаворитов! Гордимся», – написал он.