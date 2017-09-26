В полиции Днепропетровской области заявляют, что народного депутата Юрия Березы не было дома в момент, когда там был избит мужчина, пытавшийся поджечь здание.

Об этом сообщает Insider со ссылкой на комментарий представителя областного управления полиции.

Там заявили, что полиция приехала по вызову, а мужчину задержали охранники дома.

«Там охранники задержали мужчину, который поджег дом. Охранники домовладения передали задержанного полиции, которая повезла его в участок. По дороге мужчине стало плохо, якобы, из-за нанесения телесных повреждений, его повезли в одну больницу, а затем в другую», - рассказали в ведомстве, добавив, что дело возбуждено по ст.121 ч.1 (нанесение тяжких телесных повреждений)

«Относительно причастности нардепа, информация у нас отсутствует. Его там не было», - добавили в полиции.

Напомним, дом народного депутата от «Народного фронта» Юрия Березы в селе Чумаки Днепропетровской области пытался поджечь неизвестный мужчина.

В полиции сообщили, что за совершение преступления был задержан житель Кривого Рога, 1980 года рождения.

По данным СМИ, Береза вместе со своими охранниками на территории своего дома якобы избил задержанного.