Дом народного депутата от «Народного фронта» Юрия Березы в селе Чумаки Днепропетровской области пытался поджечь неизвестный мужчина.

Об этом сообщает INSIDER со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах.

В то же время, по данным отдела коммуникации полиции Днепропетровской области, полицейские задержали мужчину, который поджег дом и автомобиль.

«23 сентября 2017 около полуночи злоумышленник поджег одну из комнат нежилого дома в с. Чумаки Пятихатского района Днепропетровской области. А чуть позже автомобиль «Nissan», припаркованный на берегу реки Саксагань. Дом охраняли двое мужчин, которые заметили огонь, быстро локализовали пожар и вызвали полицию», – говорится в сообщении.

По данным главка, за совершение преступления был задержан житель Кривого Рога, 1980 года рождения.

Отмечается, что при задержании он угрожал боевой гранатой РГД-5 с запалом, которую во время следственных действий изъяли полицейские.

Следователи Пятихатского ОП открыли уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

По данным INSIDER задержанный находится в тяжелом состоянии

Как отмечает «Украинская правда», согласно информации в электронной декларации Березы, дом в селе Чумаки Пятихатского района зарегистрирован на его жену.