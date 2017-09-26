Правительство Венгрии решило блокировать все дальнейшие решения Евросоюза, направленные на сближение ЕС с Украиной. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто. Такое решение стало ответом официального Будапешта на подписание президентом Порошенко закона «Об образовании».

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич анонсировала дату переговоров между Украиной и Венгрией касательно закона «Об образовании», встреча запланирована на 19 октября.

В Европейском Союзе приветствуют намерение украинских властей обратиться в Совет Европы за экспертной оценкой закона «Об образовании» и призвали сделать это как можно скорее.

Дом народного депутата от «Народного фронта» Юрия Березы в селе Чумаки Днепропетровской области пытался поджечь мужчина.

В полиции сообщили, что за совершение преступления был задержан житель Кривого Рога, 1980 года рождения.

По данным СМИ, Береза вместе со своими охранниками на территории своего дома якобы избил задержанного.

В то же время в полиции заявили, что народного депутата не было дома в момент, когда там был избит мужчина, пытавшийся поджечь здание.

Украина предложит проект резолюции Совета безопасности ООН по миротворческой миссии на Донбассе после согласовании позиции с иностранными партнерами. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Украина завершила размещение облигаций внешних государственных займов на сумму 3 млрд долл.

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, подавшая прошение об отставке, которая с 11 мая по 26 сентября находится в отпуске, не планирует возвращаться к исполнению своих обязанностей.

Европейские производители поставляют оружие в Африку и на Ближний Восток, при этом используя в качестве посредников оборонные предприятия Украины. Об этом сообщает специальный Проект по разоблачению организованной преступности и коррупции (OCCRP) со ссылкой на документы, попавшие в его распоряжение.

Российко-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси были условно открытыми для наблюдения. Об этом сообщает Управление связей с общественностью Вооруженных сил Украины.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что предложение страны-агрессора РФ о введении миротворцев неприемлемо и разделит Украину.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что заложенный в проекте государственного бюджета на 2018 год курс доллара на уровне 29,3 гривен является технической цифрой и на самом деле вряд ли произойдет такое падение национальной валюты.

Украина может получить одновременно как одобрение Совбезом ООН заявки на размещение миротворцев в зоне боевых действий на востоке, так и американское оборонительное вооружение. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Канада не готова к активному диалогу о введении безвизового режима с Украиной и подчеркнула необходимость разработки «дорожной карты» требований для получения безвизового режима с Канадой по аналогии с требованиями Европейского Союза, которые были предусмотрены планом действий по визовой либерализации.

Экс-мэра Славянска Нелю Штепу снова взяли под стражу из-за поломки электронного браслета.

Сборная Украины завоевала первую в своей истории золотую медаль на «Играх непокоренных», которые проходят в Торонто. Медаль сборной принес Олег Зимников, завоевав победу в беге на 1500 метров.

Украинский пауэрлифтер Василий Пашкевич завоевал золотую медаль во время выступления на международных соревнованиях «Игры непокоренных».

В лондонском метро произошел взрыв. По предварительным данным, у одного из пассажиров в сумке взорвался аккумулятор мобильного устройства, в вагоне зафиксировано небольшое возгорание.

Внеочередное заседание Киевского областного совета было приостановлено из-за драки депутатов Владислава Хахулина («Батькивщина») и Виталия Карлюка («Солидарность»).

Фото: «КиевVласть».

Сегодня, 26 сентября, Президент Украины Петр Порошенко отмечает 52-летие.

Супруга Президента Марина с детьми записали видеопоздравление.