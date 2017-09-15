За период «школьного перемирия» на Донбассе, которое началось 25 августа, более 4 тыс. раз нарушался режим тишины, что может свидетельствовать о начале очередного обострения ситуации. Об этом заявил первый заместитель руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.



Он отметил, что за последние несколько лет миссия неоднократно наблюдала период затишья, после которого следовал очередной всплеск агрессии, поэтому не исключает, что в ближайшее время ситуация на Донбассе может вновь обостриться, передает УНИАН.

«В сентябре 2016 года, после периода временного перемирия, было очень серьезное обострение ситуации, самое серьезное за весь прошлый год. Поэтому мы ожидаем такого накала и в этот раз. Он может произойти в любой момент», - уверен представитель ОБСЕ. «За последние недели нами было зафиксировано 4586 случаев нарушения тишины. Наблюдается увеличение тяжелой техники на линии разграничения. На этой неделе мы зафиксировали 60 единиц тяжелого вооружения – 8 на подконтрольных Украине территориях и 54 – на неподконтрольных», - сказал Хуг.

По его словам, кроме нарушения режима тишины, игнорируются минские договоренности по разминированию территорий, а также происходят постоянные препятствования деятельности миссии, особенно со стороны боевиков.

Хуг подчеркнул, что представители миссии не могут попасть к границе с Россией на подконтрольные боевикам территории, а также часто получают от них угрозы.

Как сообщал ForUm, Трехсторонняя контактная группа согласовала прекращение огня на Донбассе с 25 августа.