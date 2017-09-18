В проекте государственного бюджета на 2018 год заложен курс гривни на конец следующего года на уровне 30,1 грн/долл.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту госбюджета-2018 год, опубликованного на сайте парламента.

«Расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 30,1 грн/долл. США», – говорится в документе.

Напомним, Кабмин 15 сентября одобрил проект государственного бюджета на 2018 год.

Кабинет Министров Украины прогнозирует в основных направлениях бюджетной политики на 2018-2020 годы средневзвешенный курс гривни по итогам 2017 года на уровне 27,8 гривни/доллар, по итогам 2018 года – 29,3 гривни/доллар, 2019 года – 30,5 гривни/доллар и 2020 года - на уровне 31 гривни/доллар.