Полиция рассматривает основной версией нападения на руководителя ЧАО «Киевоблэнерго» Ивана Полывяного ограбление с целью наживы.

Об этом Укринформу заявил представитель полиции Киевской области Николай Жукович.

«Основная версия – ограбление с целью наживы. А другие версии мы выясняем. Возможно, конфликт из-за того, что он был виновен кому-то деньги, возможно, связано со служебной деятельностью. Все эти версии мы будем отрабатывать» - сказал Жукович.

В то же время пресс-секретарь проинформировал, что жена погибшего не обращалась в полицию с просьбой о предоставлении ей охраны.

Напомним, руководителя ЧАО «Киевоблэнерго» Ивана Полывяного неизвестные убили в его доме в Белогородке Киево-Святошинского района.