Полиция рассматривает основной версией нападения на руководителя ЧАО «Киевоблэнерго» Ивана Полывяного ограбление с целью наживы.
Об этом Укринформу заявил представитель полиции Киевской области Николай Жукович.
«Основная версия – ограбление с целью наживы. А другие версии мы выясняем. Возможно, конфликт из-за того, что он был виновен кому-то деньги, возможно, связано со служебной деятельностью. Все эти версии мы будем отрабатывать» - сказал Жукович.
В то же время пресс-секретарь проинформировал, что жена погибшего не обращалась в полицию с просьбой о предоставлении ей охраны.
Напомним, руководителя ЧАО «Киевоблэнерго» Ивана Полывяного неизвестные убили в его доме в Белогородке Киево-Святошинского района.
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