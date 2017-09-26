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По состоянию на 09:00 26 сентября число пострадавших, которые употребляли в пищу рыбу горячего копчения, приобретенную 21 сентября в одном из торговых киосков на рынке «Привокзальный» во Львове, достигло 63 человек, из которых 7 детей, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Отмечается, что на стационарном лечении находится 58 человек, из них 6 детей. В частности, 56 человек, из них 6 детей, находятся на лечении в инфекционном отделении Львовской областной клинической больницы. Еще 2 пострадавших лечатся в инфекционном отделении Пустомытовской ЦРБ. Пострадавшим оказывается полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий, в соответствии с клиническими протоколами Минздрава Украины.

Кроме того, по данным горсовета, еще 4 человека, в том числе 1 ребенок, отказалась от госпитализации - лечатся амбулаторно. Один человек уже выписан из больницы.

Состояние всех пациентов - средней тяжести.

Как добавили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ЛГС, медицинской и Госпродпотребслужбой проводится обследование очага инфекции.

Напомним, ранее сообщалось о 56 пострадавших.
ForUm

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