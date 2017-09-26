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Прокуратура Луганской области сообщила о подозрении «исполняющему обязанности министра промышленности и торговли «ЛНР» и объявила его в розыск, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокуратурой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении так называемого «исполняющего обязанности министра промышленности и торговли» террористической организации «ЛНР» по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации)», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, расследованием установлено, что в 2016 году гражданин Украины дал согласие на назначение себя на должность так называемого «исполняющего обязанности министра» и до сих пор организует функционирование и деятельность указанного ведомства в разных отраслях промышленности. Своими действиями «глава министерства» осуществляет подрывную деятельность против Украины и граждан, проживающих на временно неподконтрольной территории Луганской области, в пользу террористической организации «ЛНР».

«Поскольку псевдоминистр скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, он объявлен в розыск и начато специальное досудебное расследование. 

Санкции ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Согласно данным, указанным на сайте «министерства промышленности и торговли «ЛНР», данную должность занимает Андрей Череватый.
ForUm

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