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Во Львове количество госпитализированных в результате отравления копченой рыбой увеличилось до 52  человек, сообщает департамент гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.

Ранее сообщалось о 32 госпитализированных.

«По состоянию на 6:00 25 сентября всего пострадали 56 человек, в том числе 7 детей, из них госпитализированы 52 человека (в том числе 6 детей), 4 человека (в том числе 1 ребенок), отказались от госпитализации (амбулаторное лечение). Состояние 14-ти человек - приближенное к тяжелому, остальные - в состоянии средней тяжести», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что все пострадавшие употребляли в пищу рыбу горячего копчения, которую приобрели 21 сентября в одном из торговых киосков на рынке «Привокзальный».

 
ForUm

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