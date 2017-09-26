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Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, подавшая прошение об отставке, которая с 11 мая по 26 сентября находится в отпуске, не планирует возвращаться к исполнению своих обязанностей. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу НБУ

«Валерия Гонтарева завершила профессиональную деятельность в Национальном банке 11 мая этого года и не планирует возвращаться к работе в должности главы Национального банка», - говорится в сообщении.

В Нацбанке напомнили, что в рамках законодательства глава НБУ освобождается от занимаемой должности Верховной Радой по представлению Президента.

«С 26 сентября Гонтарева продолжит находиться в отпуске за свой счет до утверждения ее отставки и, по имеющейся у Национального банка информации, вынуждена будет находиться в отпуске и в дальнейшем, до соответствующего решения президента и парламента», - отмечает пресс-служба Нацбанка.

Напомним, 10 апреля Гонтарева заявила, что подала заявление об отставке с 10 мая.

С 8 августа по 26 сентября Гонтарева находилась в отпуске за свой счет и за счет отгулов.
ForUm

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