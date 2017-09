Гибель российского генерала Валерия Асапова в Сирии, погибшего в результате минометного обстрела со стороны террористов, стала результатом двуличной политики США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Трагедия, свидетелями которой мы оказались, гибель российского командира – это та цена, плата кровью за это двуличие американской политики [в борьбе с терроризмом]», - сказал дипломат.

По словам Рябкова, действия США под Дейр-эз-Зором демонстрируют, что для Вашингтона в ряде случаев геополитические цели важнее декларируемой борьбы с терроризмом.

«Факт, к сожалению, налицо и он очень тревожный, - сказал дипломат. - Мы убедились в очередной раз, что американская сторона, декларируя, что заинтересована в ликвидации запрещенной в РФ группировки ИГ и победе над террористами в Сирии, фактически некоторыми своими действиями демонстрирует обратное, а именно, что некоторые политические и геополитические задачи для Вашингтона важнее».

При этом министр отметил, что военные РФ и США продолжают интенсивные контакты по ситуации в районе Дейр-эз-Зора.

«Контакты по военной линии весьма интенсивны и на разных уровнях», - сказал он, отвечая на вопрос, поддерживается ли связь между Москвой и Вашингтоном по ситуации под Дейр-эз-Зором.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науерт заявила, что американская сторона никоим образом не причастна к гибели Асапова.

«Обвинения, что США поддерживают ИГ и причастны к гибели российского командующего, не имеют под собой оснований. Коалиция во главе с США имеет одну цель: победить ИГИЛ», - написала она в Twitter.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Claims that US supports ISIS or complicit in Russian commander death has no basis in fact. US/Coalition has one objective: defeat of ISIS</p>— Heather Nauert (@statedeptspox) <a href="https://twitter.com/statedeptspox/status/912415995452624897">25 сентября 2017 г.</a></blockquote>

